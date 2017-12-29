Минтруд отклонил все заявки на работу граждан КНДР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более девяти тысяч граждан из КНДР, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению данной резолюции.

В Госдепе ранее заявили, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии в свою очередь призвал Москву не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР.

"Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство Югры подавало заявки в Минтруд на получение квот для граждан КНДР, однако все 156 заявок были отклонены.