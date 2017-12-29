Минтруд отклонил все заявки на работу граждан КНДР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более девяти тысяч граждан из КНДР, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению данной резолюции.
В Госдепе ранее заявили, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии в свою очередь призвал Москву не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР.
Ранее сообщалось, что правительство Югры подавало заявки в Минтруд на получение квот для граждан КНДР, однако все 156 заявок были отклонены.