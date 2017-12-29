Ростовская таксистка вернула забывчивым пассажирам четыре миллиона рублей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Таксистка из Ростова-на-Дону Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в ее машине четыре миллиона рублей. Об этом сообщает портал 161.ru.

Черный полиэтиленовый пакет с деньгами оставила в машине семейная пара, которая спешила на автовокзал. Супруги не заметили пропажу, так как были твердо уверены, что деньги в руках "второй половинки". Водитель обнаружила сверток, когда машина заехала на автомойку. Развернув его, женщина обнаружила там большую сумму денег.

Милованова нашла забывчивых клиентов через диспетчера и вернула деньги, те ограничились устной благодарностью. Работодатель поощрил своего сотрудника денежной премией.

Большинство коллег таксистки отнеслись к ее поступку одобрительно и с большим уважением. Однако родная дочь, как сообщает 161.ru, посчитала, что огромная сумма могла помочь погасить ипотеку, на что мать ей ответила, что "деньги не наши, поэтому до добра не доведут".