В аэропортах приставы будут консультировать вылетающих за границу должников

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Судебные приставы будут дежурить в зданиях крупных международных аэропортов с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года, чтобы консультировать россиян, которым из-за долгов был ограничен выезд за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России.

"В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов, ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах пропуска через госграницу РФ", — сообщили в ведомстве.

ФССП сообщает, что в соответствии с действующим законодательством временное ограничение на выезд из страны снимается судебным приставом не позднее чем на следующий день, после того как информация об оплате задолженности отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Поэтому успеть на рейс даже после оплаты долга скорее всего не получится.

В связи с этим ФССП России рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за десять дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Это можно сделать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн через различные электронные платежные системы.

"Кроме того, в период праздников будут работать телефоны "горячей линии" в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России. Номера телефонов будут размещены на официальном сайте ФССП России", — уточняет ведомство.