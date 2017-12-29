Любви не надо, дайте денег! Россияне рассказали о сокровенных желаниях

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. "Дед Мороз, я хорошо себя вел — подари мне любви и конфет". В преддверии Нового года исследовательский холдинг "Ромир" провел соцопрос: "Если бы сегодня можно было попросить волшебного Деда исполнить заветные желания, что бы взрослые россияне у него попросили?"

В опросе приняли участие две тысячи человек. Больше всего просили здоровья, счастья и денег. Какие подарки россияне хотели бы получить и сколько готовы на них потратить — в материале РИА Новости.

Путешествие против денег

По результатам опроса, самое популярное желание у россиян — здоровье. Именно так ответили 63 процента респондентов. Простого счастья хотят 27 процентов участников, а денег — 17 процентов. Здоровье для себя и близких просили люди возрастной категории "после 45". А вот счастье — актуальный подарок для опрошенных всех возрастов. Заработать много денег — такое желание воображаемому Деду Морозу озвучили молодые люди до 35 лет.

Самым желанным подарком среди респондентов стало путешествие. В лидерах также ключи от новой квартиры или дома. Новый автомобиль — на третьем месте. Совсем немного опрошенных пожелали встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка: таких романтично настроенных граждан оказалось лишь два процента. Столько же просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь и порадовать новым смартфоном.

ВЦИОМ тем временем провел свой опрос: так, россияне в большинстве своем собираются дарить на Новый год сувениры. Как и в прошлые годы, популярностью пользуются игрушки, конфеты, алкоголь, парфюмерия и косметика.

Что интересно: самый желанный подарок 2016-го — деньги — в этом году не попал даже в топ-5 рейтинга, говорят специалисты центра.

Сколько стоит любовь

Почти 18 тысяч человек приняли участие в другом опросе — на сайте Ria.ru. На вопрос, сколько они готовы потратить на подарки к Новому году, 35 процентов ответили, что предусмотрели на это в бюджете до пяти тысяч рублей; 16 процентов согласны потратить от пяти до 10 тысяч рублей, остальные 15% собираются потратить на подарки намного больше. Что характерно, 33 процента принявших участие в опросе вообще не собираются никому ничего дарить.

Что еще хотят россияне? РИА Новости задало этот вопрос представителям разных социальных групп.



Михаил Буркин, работает на вахте на Ямале

— На Новый год я бы попросил у Деда Мороза денег, но не таких, чтобы они свалились на меня неожиданно, а чтобы была возможность заработать. Самое главное для мужчины — кормить семью. В новогоднюю ночь я не дома, на вахте, поэтому вручить подарки жене и детям не смогу. Но отправил деньги — примерно 20 тысяч рублей. Знаю, что супруга купила сыну новый телефон, а дочке — она еще совсем малышка — игрушки, которые она заказывала. Жена отложила себе часть суммы на покупку нового платья, а все остальное разошлось на бытовые нужды. Мне самому подарка пока не досталось, да это и не нужно. Главное, что здоровья и сил хоть отбавляй.

Никита Смирнов, заработал свой первый миллион в 16 лет

— У Деда Мороза я просить ничего не буду, привык надеяться сам на себя. Своим родным и коллегам подготовлю разные подарки — насчет суммы не думал. Важнее всего индивидуальный подход.

Мне кажется, что ходить по магазинам и выбирать сувениры — прошлый век. Проще заказать через интернет, курьер привезет домой. Останется только вручить в торжественной обстановке.

Наталья Геда, домохозяйка, мать двоих детей

— На Новой год я хочу клавишный синтезатор, чтобы вернуться к игре на фортепиано. Забросила это дело давным-давно, а зря. Дети собираются его мне подарить. Они тоже творческие люди, но их талант другой: дочь — художница, сын, хоть и учится на факультете нанотехнологии и электротехники в ЛЭТИ (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет), тоже любит рисовать и делать что-то руками. Поэтому дочь получила набор масляных красок, а сын — акварельные карандаши и набор для линогравюры.

А вообще, подарки дарю разные: от фруктовых коробок до очков виртуальной реальности — смотря кому из близких что нравится.

Мои подарки все где-то в районе полутора-двух тысяч на одного человека, больше мне не потянуть. Всего потратила 10 тысяч, потрачу еще. В общем, это разорение, а не праздник, но устоять все равно невозможно.

Андрей Трофименков, депутат Липецкого областного совета

— Хотел бы попросить у Деда Мороза, чтобы в следующем году мне хватило сил помочь всем, кто ко мне обращается, и чтобы равнодушных людей стало меньше. В этом году другу подарю кофейный набор, родственнице — комплект постельного белья, привезенный из Иваново. Детям — смартфон и планшет. Важно, на мой взгляд, знать то, чем интересуется человек. Угадав его настрой, видя восторг при получении подарка, сам получаешь удовольствие. На каждый презент трачу около трех-четырех тысяч рублей, жене и детям — подороже.