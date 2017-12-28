МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Директор Государственного архива России Лариса Роговая подтвердила подлинность фрагмента из дневников балерины Матильды Кшесинской о ее беременности от Николая II. Об этом сообщает "Говорит Москва".

В архиве сохранился машинописный вариант мемуаров балерины, изданных в 1955 году, с ее пометками. "Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и… вся расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела", — цитирует радиостанция отрывок из дневников.

Роговая подчеркнула, что Кшесинская собственноручно вычеркнула фрагмент о беременности из воспоминаний.

"Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является", — заявила глава Госархива.

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, в свою очередь, отметил, что никакой "сенсации" в дневниках балерины нет.

"То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность", — сказал Закатов в интервью RT.

По его словам, подлинность записи "еще не говорит о подлинности факта". "Хотя, насколько известно о моральном облике Матильды Кшесинской, нарочито врать она бы не стала", — добавил Закатов. Он подчеркнул, что необходимо провести расследование этого вопроса, прежде чем делать выводы.