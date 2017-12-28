МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Перед Новым годом в Москве работают 158 сертифицированных пиротехнических магазинов, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Это специализированные отделы и секции, которые продают фейерверки. Они полностью подготовлены и проверены сотрудниками МЧС, а также готовы реализовывать эту продукцию вплоть до Нового года, равно как и после", — сказал Немерюк.

"Есть определенные требования по хранению, по сертификации этой продукции. Поэтому хотел бы обратить на это особое внимание: необходимо проверять срок годности", — добавил Немерюк.

О мерах предосторожности при покупке пиротехники также рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Сергей Лысиков.

"Обязательно наличие на пиротехническом изделии инструкции именно на русском языке. Если инструкция написана на каком-то другом языке, значит, данное изделие у нас не сертифицировано. Необходимо обратить внимание на исправность упаковки, не должно быть каких-то видимых повреждений, следов воздействия влаги", — сказал он журналистам.