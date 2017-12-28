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Общество

В Москве работают 158 сертифицированных пиротехнических магазинов

19:3628.12.2017
(обновлено: 19:46 28.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КожохинПерейти в фотобанкПродажа пиротехники в Москве. Архивное фотоПродажа пиротехники в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Перед Новым годом в Москве работают 158 сертифицированных пиротехнических магазинов, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Фейерверк. Архивное фото
© Фото : Сергей Кусов
В Москве к Новому году подготовят 76 площадок для запуска фейерверков
"Это специализированные отделы и секции, которые продают фейерверки. Они полностью подготовлены и проверены сотрудниками МЧС, а также готовы реализовывать эту продукцию вплоть до Нового года, равно как и после", — сказал Немерюк.

"Есть определенные требования по хранению, по сертификации этой продукции. Поэтому хотел бы обратить на это особое внимание: необходимо проверять срок годности", — добавил Немерюк.

О мерах предосторожности при покупке пиротехники также рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Сергей Лысиков.

Международный фестиваль фейерверков в Братеевском парке
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".Участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский выступает на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсе средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНакануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Накануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИнформационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
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"Обязательно наличие на пиротехническом изделии инструкции именно на русском языке. Если инструкция написана на каком-то другом языке, значит, данное изделие у нас не сертифицировано. Необходимо обратить внимание на исправность упаковки, не должно быть каких-то видимых повреждений, следов воздействия влаги", — сказал он журналистам.

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