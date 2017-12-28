Компания, занявшая бывший аккаунт Кадырова в Facebook, готова его вернуть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN), занявший бывший аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, готов передать страницу ему.

Первая запись на бывшей странице Кадырова по адресу facebook.com/rkadyrov95/ появилась 24 декабря — на следующий день после блокировки аккаунты главы Чечни, которая до сих пор указана на официальном сайте главы и правительства республики. Первые два поста предлагают купить "самые дешевые авиабилеты" из Грозного в Москву и из Грозного в Берлин соответственно.

Гендиректор ООО "Креол Тревел", чьим проектом является UAN, Ирина Гомзякова рассказала РИА Новости, что компанией 24 декабря действительно был зарегистрирован аккаунт с адресом facebook.com/rkadyrov95/.

"Мы узнали о блокировке аккаунта политика из СМИ, зашли по ссылке, где было указано, что страницы не существует, создали страничку с тем же именем, и у нас получилось. Хочется отметить, что никакой конфиденциальной информацией Рамзана Ахматовича (Кадырова) мы не располагаем, подписчиков политика у нас так же нет, кроме этого, в любой момент по требованию администрации президента республики мы готовы передать аккаунт", — отметила Гомзякова.

Она добавила, что "никакой компрометирующей и незаконной информации от имени политика" компания не публикует и публиковать не намерена. Также, по ее словам, компания готова сделать из страницы обычную "заглушку".

Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу, 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщается, что она недоступна. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.

Кадыров, отвечая на вопрос о блокировке своих аккаунтов в соцсетях, заявил, что спокойно относится "к этой мышиной возне США". Кроме того, у главы Чечни появился аккаунт в новой социальной сети Mylistory, которая является отечественным аналогом Instagram, сделанным российскими разработчиками с Северного Кавказа.

В американской компании Facebook ранее объяснили блокировку аккаунта Кадырова его внесением в санкционный список США.