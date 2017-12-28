С 1 января изменятся номера федеральных трасс

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Учетные номера нескольких десятков федеральных трасс окончательно изменятся с 1 января 2018 года, сообщается в материалах Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Так, буква "M" будет использоваться для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 "Кола" и М-20 "Псков" (с нового года это Р-21 "Кола" и Р-23 Петербург-Невель-граница с Белоруссией).
Буква "Р" обозначит автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры регионов РФ. "А" будет использоваться для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.