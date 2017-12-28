МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырех мусоросжигательных заводов, которые планируется построить в Подмосковье, будет недостаточно для всего столичного региона, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Четырех заводов мало. Для областного мусора нам нужно шесть. С Москвой нужно минимум еще плюс четыре завода… Мы договорились с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы) и работаем вместе по этой программе. Посмотрим, как начнут работать первые четыре завода", — сказал Воробьев.

По его словам, электричество, которое производит мусоросжигательный завод, в восемь раз дороже, чем, например, на электростанциях.

"Удорожание составит при работе четырех заводов 3%. Дальше также существует вопрос зеленого тарифа, насколько сильно он будет влиять на цену электричества для промышленных предприятий… Если это государство, эксперты — все мы — сочтем допустимым, то заводы будут строиться и дальше. Если нет, будут искаться другие модели. Надеюсь, что скорее всего произойдет увеличение количества мусоросжигательных заводов, это позволит нам уйти от полигонов", — добавил губернатор.