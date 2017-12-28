Новогодние трамваи запустили в центре Москвы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Два новогодних трамвая, украшенных мерцающими огнями, запустили на центральных маршрутах в Москве в преддверии зимних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса" в четверг.

"Новогодние трамваи становятся полноправными героями главного зимнего праздника ‒ они выходят на улицы столицы уже третий год подряд. Такой транспорт будет работать в вечернее время все каникулы и, как мы ожидаем, перевезет около 17 тысяч человек", – сказал гендиректор "Мосгортранса" Леонид Антонов.

Он рассказал, что 28 декабря пассажиров новогодних трамваев будут поздравлять Дед Мороз со Снегурочкой, а юным москвичам вручат подарки.

Прокатиться на украшенных трамваях жители города могут на маршрутах "А" и 6, которые курсируют в центре города и на северо-западе Москвы.

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