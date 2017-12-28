МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.
После этого Савельев взял небольшую паузу.
"Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", — заявил глава "Аэрофлота".
По его словам, чтобы избежать ажиотажа, билеты будут продавать за три дня до матча и три дня после него.
"Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", — добавил он.
Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.
"Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам", — сказал Савельев. "Хорошо", — резюмировал Путин.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.