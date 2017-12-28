На ЧМ-2018 болельщики смогут прилететь на матчи России за пять рублей

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1089)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

Такое решение он принял во время встречи с Владимиром Путиным. Президент поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно. "Бесплатно можно, но…", — начал было гендиректор. "Знаю, это хорошая идея — (перевезете. — Прим. ред.) за рубль", — продолжил Путин.

После этого Савельев взял небольшую паузу.

"Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", — заявил глава "Аэрофлота".

По его словам, чтобы избежать ажиотажа, билеты будут продавать за три дня до матча и три дня после него.

Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. На эти нужды по его оценкам потребуются порядка 70 тысяч кресел.

"Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", — добавил он.

Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.

"Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам", — сказал Савельев. "Хорошо", — резюмировал Путин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.