Общественная палата определила приоритетные направления работы в 2018 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ по итогам изучения состояния гражданского общества определила для себя приоритетные направления работы в будущем году, среди них — преодоление социального неравенства и развитие сферы добровольчества и волонтерства, а также усиление механизмов общественного контроля, заявила РИА Новости заместитель секретаря палаты Лидия Михеева.
В четверг ОП РФ опубликовала на своем сайте итоговый доклад о состоянии гражданского общества за 2017 год. В его основу легли результаты исследований, проводившихся различными научными центрами, данные государственной статистики, сообщения средств массовой информации, мнения лидеров общественных объединений, членов ОП РФ, доклады и предложения общественных палат регионов, а также десятки тысяч обращений граждан страны в палату.
"В докладе отражены самые важные аспекты состояния гражданского общества и выделен целый ряд проблемных вопросов, над которыми палата будет работать в следующем году. Доклад был доработан после пленарного заседания, на котором обсуждались наиболее острые социальные и экологические проблемы, проблемы общественного контроля. Были высказаны предложения, в том числе по направлениям развития добровольчества, волонтерства, по преодолению социального неравенства", — сказала Михеева.
"Что такое деятельный патриотизм? Это не просто слова, это именно действия. Благодаря активному участию Общественной палаты Российской Федерации президентом был учрежден День добровольца (волонтера), который будет отмечаться 5 декабря. Важно, что сегодня волонтерское молодежное движение наполнено теми чувствами гражданского патриотизма, которые в конечном итоге отразятся на качестве жизни всех граждан… Деятельный патриотизм – это именно та деятельность, которая способна улучшать качество жизни и объединять всех граждан России общими идеями и целями", — заявил Бочаров.
Кроме этого, в числе приоритетных задач ОП РФ выделяет борьбу с бедностью, обеспечение равного доступа к качественным социальным услугам и социально значимой инфраструктуре.