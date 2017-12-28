Общественная палата определила приоритетные направления работы в 2018 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ по итогам изучения состояния гражданского общества определила для себя приоритетные направления работы в будущем году, среди них — преодоление социального неравенства и развитие сферы добровольчества и волонтерства, а также усиление механизмов общественного контроля, заявила РИА Новости заместитель секретаря палаты Лидия Михеева.

В четверг ОП РФ опубликовала на своем сайте итоговый доклад о состоянии гражданского общества за 2017 год. В его основу легли результаты исследований, проводившихся различными научными центрами, данные государственной статистики, сообщения средств массовой информации, мнения лидеров общественных объединений, членов ОП РФ, доклады и предложения общественных палат регионов, а также десятки тысяч обращений граждан страны в палату.

"В докладе отражены самые важные аспекты состояния гражданского общества и выделен целый ряд проблемных вопросов, над которыми палата будет работать в следующем году. Доклад был доработан после пленарного заседания, на котором обсуждались наиболее острые социальные и экологические проблемы, проблемы общественного контроля. Были высказаны предложения, в том числе по направлениям развития добровольчества, волонтерства, по преодолению социального неравенства", — сказала Михеева.

Также доклад 2017 года сфокусирован на вопросах развития гражданской активности и некоммерческих организаций. По словам замсекретаря ОП РФ Вячеслава Бочарова, впервые в докладе в этом году была затронута тема деятельного патриотизма, которому посвящена целая глава.

"Что такое деятельный патриотизм? Это не просто слова, это именно действия. Благодаря активному участию Общественной палаты Российской Федерации президентом был учрежден День добровольца (волонтера), который будет отмечаться 5 декабря. Важно, что сегодня волонтерское молодежное движение наполнено теми чувствами гражданского патриотизма, которые в конечном итоге отразятся на качестве жизни всех граждан… Деятельный патриотизм – это именно та деятельность, которая способна улучшать качество жизни и объединять всех граждан России общими идеями и целями", — заявил Бочаров.

Кроме этого, в числе приоритетных задач ОП РФ выделяет борьбу с бедностью, обеспечение равного доступа к качественным социальным услугам и социально значимой инфраструктуре.