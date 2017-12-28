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Общество

Самку леопарда, пойманную в Абхазии за воровством кур, выпустили на волю

15:0928.12.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПереднеазиатский леопард. Архивное фотоПереднеазиатский леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Самка леопарда Виктория, пойманная за воровством кур в Абхазии, повторно выпущена в четверг на гребень горы Ахцархва в Кавказском заповеднике – туда же, куда ее выпустили в первый раз в июле 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.

Переднеазиатский леопард. Архивное фото
© Fotolia / mrisv
Попавшуюся на воровстве кур в Абхазии самку леопарда подержат "под арестом"
Как сообщалось ранее, в ноябре один из редчайших переднеазиатских леопардов, три особи которых были выпущены в 2016 году из Сочинского питомника, был пойман в Абхазии. Животное оказалось самкой Викторией, которая, переместившись с территории Кавказского заповедника, вышла к селу Лыхны, где некоторое время питалась курами с частных подворий. Викторию поймали местные жители, затем поместили в специально сделанную клетку. Позже сотрудники Минприроды России перевезли ее в Центр восстановления леопарда на Кавказе, где Виктория повторно прошла "экзамены" на степень готовности к самостоятельной жизни в естественной среде.

По заключению специалистов, Виктория успешно справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком. Во время проведения "аттестации" самка увеличила дистанцию между собой и человеком в 10 раз по сравнению с тестом 2016 года, что является очень хорошим показателем. Также на самку был надет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за ее передвижениями. В четверг специальную транспортировочную клетку с Викторией доставили на вертолете на гребень горы Ахцархва, практически на то же место, где происходил первый выпуск трех леопардов в июле 2016 года. Как рассказал журналистам директор ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник" Сергей Шевелев, повторный выпуск животного в природу прошел успешно.

Леопард. Архивное фото
© Fotolia / mrisv
Пойманную в Абхазии самку леопарда вернут в Кавказский заповедник
"В том районе в радиусе ста метров мы видели зубра, видели оленя, видели туры стояли. Кормовая база практически для нее (самки) обеспечена. Глубина снега 30 сантиметров в том месте. При выпуске сразу она вышла, на людей не обратила внимания, пошла в правую сторону и осталась за бугром стоять. Вместе с ней остались два человека, мониторинговая группа наша. Завтра они будут докладывать нам, где находятся, начинается полностью интернет-наблюдение за ней. Один из важных факторов — как она поведет себя по отношению к людям после второго выпуска. До ближайшего населенного пункта более ста километров, поэтому все безопасно, также будет полный контроль за ней", — заявил Шевелев.

Специалисты надеются, что в этот раз Виктория наконец встретится с одним из самцов леопарда, выпущенных ранее в природу вместе с ней — Ахуном или Килли — и заведет потомство. Это один из ключевых моментов программы по восстановлению леопарда на Кавказе. Сейчас все три животных находятся друг от друга на небольшом расстоянии, поэтому вероятность встречи леопардов и появление котят достаточно высока. Как раз с начала следующего года у леопардов наступает период размножения. В целом выпуск леопардов в дикую природу проходит хорошо, рассказала представителям прессы заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова. По ее словам, специалисты сделали такой вывод, проанализировав статистику охот хищников и то, как они провели зиму.

Самка леопарда в Сочинском национальном парке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Абхазии поймали одного из выпущенных леопардов Сочинского питомника
Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли, а также самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Нина Семенова
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Вадим Викторович
"От звонка до звонка
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Отмотал по таежным делянкам.
Снег читал мне УК,
Ветер вальсы мне пел,
Мы с судьбою играли в "орлянку".))
15:46
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