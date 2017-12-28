Самку леопарда, пойманную в Абхазии за воровством кур, выпустили на волю

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Самка леопарда Виктория, пойманная за воровством кур в Абхазии, повторно выпущена в четверг на гребень горы Ахцархва в Кавказском заповеднике – туда же, куда ее выпустили в первый раз в июле 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.
По заключению специалистов, Виктория успешно справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком. Во время проведения "аттестации" самка увеличила дистанцию между собой и человеком в 10 раз по сравнению с тестом 2016 года, что является очень хорошим показателем. Также на самку был надет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за ее передвижениями. В четверг специальную транспортировочную клетку с Викторией доставили на вертолете на гребень горы Ахцархва, практически на то же место, где происходил первый выпуск трех леопардов в июле 2016 года. Как рассказал журналистам директор ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник" Сергей Шевелев, повторный выпуск животного в природу прошел успешно.
Специалисты надеются, что в этот раз Виктория наконец встретится с одним из самцов леопарда, выпущенных ранее в природу вместе с ней — Ахуном или Килли — и заведет потомство. Это один из ключевых моментов программы по восстановлению леопарда на Кавказе. Сейчас все три животных находятся друг от друга на небольшом расстоянии, поэтому вероятность встречи леопардов и появление котят достаточно высока. Как раз с начала следующего года у леопардов наступает период размножения. В целом выпуск леопардов в дикую природу проходит хорошо, рассказала представителям прессы заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова. По ее словам, специалисты сделали такой вывод, проанализировав статистику охот хищников и то, как они провели зиму.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).