Никифоров назвал сроки отмены роуминга в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
По его словам, изначально ФАС "ставила цель завершить всю работу в 2017 году", однако затем в ведомстве поняли, что это "физически невозможно сделать" в такие сроки. "Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов", — сказал министр журналистам.
"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется", — добавил Никифоров.
В августе ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.