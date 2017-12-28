Никифоров назвал сроки отмены роуминга в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По его словам, изначально ФАС "ставила цель завершить всю работу в 2017 году", однако затем в ведомстве поняли, что это "физически невозможно сделать" в такие сроки. "Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов", — сказал министр журналистам.

"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется", — добавил Никифоров.

Целый ряд операторов, указал он, уже заявили, что значительная часть абонентов использует тарифные планы, "где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое". "Мы считаем, что не требуется принятие каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды услуг", — отметил глава Минкомсвязи.

В августе ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.