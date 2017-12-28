ФАС проверяет агрегаторов такси на предновогодний ценовой сговор

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России считает обоснованными ряд жалоб на повышение цен агрегаторами такси перед Новым годом, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

В преддверии Нового года граждане в различных соцсетях жалуются, что цены на такси в РФ значительно завышаются такси-агрегаторами – в 2-3 раза. ФАС подозревает агрегаторы такси в картельных соглашениях, заявили РИА Новости 25 декабря в пресс-службе ведомства.

Артемьев отметил, что ФАС уже запросила информацию у агрегаторов такси. "Все они уже открестились от каких-либо сговоров. Но мы так смотрели, мне кажется, что ряд жалоб был обоснован. Что-то такое происходило нестандартное, необычное. И то, чего раньше в практике не было. Поэтому к этому серьезно относимся", — рассказал он.

По словам главы антимонопольного ведомства, с точки зрения динамического ценообразования изменение цен на коммерческих перевозках является правильным. "Но дальше там уже можно все сделать хорошо и по-честному, а можно заработать те деньги, которые вам не полагались", — указал он.

Среди проверяемых агрегаторов в ФАС называли, в частности, Uber, Gett, "Яндекс.Такси", RuTaxi. И в Uber, и в "Яндекс.Такси" рассказали тогда РИА Новости, что стоимость поездки в их системах в праздничный период обычно увеличивается из-за повышенного спроса, при котором автоматически включается повышающий коэффициент для привлечения большего количества водителей.