ФАС проверяет агрегаторов такси на предновогодний ценовой сговор

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России считает обоснованными ряд жалоб на повышение цен агрегаторами такси перед Новым годом, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Артемьев отметил, что ФАС уже запросила информацию у агрегаторов такси. "Все они уже открестились от каких-либо сговоров. Но мы так смотрели, мне кажется, что ряд жалоб был обоснован. Что-то такое происходило нестандартное, необычное. И то, чего раньше в практике не было. Поэтому к этому серьезно относимся", — рассказал он.
Среди проверяемых агрегаторов в ФАС называли, в частности, Uber, Gett, "Яндекс.Такси", RuTaxi. И в Uber, и в "Яндекс.Такси" рассказали тогда РИА Новости, что стоимость поездки в их системах в праздничный период обычно увеличивается из-за повышенного спроса, при котором автоматически включается повышающий коэффициент для привлечения большего количества водителей.