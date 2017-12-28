Новосибирский колледж запрещал учащимся усы, бороды и татуировки

НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура опротестовала противоречащие федеральному закону постановления Новосибирского промышленного колледжа, запрещающие учащимся носить усы, бороды, делать татуировки и также покидать учреждение на переменах, сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре пояснили, что прокурор Кировского района Новосибирска провел проверку в Новосибирском промышленном колледже на основании обращения одного из родителей учащихся.

"Установлено, что в колледже действовало "негласное правило", согласно которому учащимся запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах. Таким "правилом" руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор обнаружил локальные правовые акты колледжа (правила внутреннего распорядка), противоречащие федеральному законодательству, поскольку содержали запрет для обучающихся носить усы, бороду и татуировки.

"Поскольку установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, правила внутреннего распорядка опротестованы", — сообщили в прокуратуре.