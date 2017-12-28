Вопрос повышения пенсионного возраста пока обсуждается, заявил Топилин

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вопрос повышения пенсионного возраста пока обсуждается, но никаких решений не принято, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Пока это все обсуждается, пока никаких решений конкретных не принято", — сказал Топилин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, повышение пенсионного возраста — "самый спорный момент" с точки зрения балансировки пенсионной системы.

"Только так кажется, что повысили пенсионный возраст — доходы увеличились или расходы уменьшились. Расчеты показывают, что, может быть, на несколько первых лет есть какая-то выгода от этого для бюджета пенсионного фонда, но через три-четыре года, люди же дольше работают, люди больше формируют прав, люди зарабатывают больше прав, и им надо будет в последующем больше платить", — сказал Топилин.