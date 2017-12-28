Крым и Севастополь определились с установлением границ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Республика Крым и Севастополь определились с границами между регионами, соглашение об этом будет подписано в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Все напряжения сняты, мы соглашения готовы будем подписать. Рабочая группа с правительством Севастополя все отработала. У нас никаких амбиций в этой части нет. Все касается только здравого смысла и целесообразности", — сказал Аксенов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, нет никаких критических моментов, которые бы помешали подписанию соглашения в следующем году.

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