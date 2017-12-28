Минтруд ожидает роста доходов населения по итогам года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рост реальных доходов населения России прогнозируется по итогам 2017 года, за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост реальных доходов уже составил 3%, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"К сожалению, пока реальные доходы по итогам 9 месяцев-10 месяцев чуть-чуть отстают… от прошлого года — где-то на 1,5%, но зарплаты, это основная составляющая всех доходов населения, в ноябре выросли уже по сравнению с ноябрем прошлого года уже на 5,4% — реальные, если брать 11 месяцев к 11 месяцам — весь период, то рост будет — 3%. Это означает, что, возможно, в декабре — в декабре все-таки всегда существуют различные выплаты, годовые бонусы и так далее, это касается не только коммерческих, нефтяных компаний, это касается и бюджетного сектора — я полагаю, что реальные зарплаты… на уровне 3-4% будет рост, и я надеюсь очень, что с учетом декабрьского роста по итогам года будет рост реальных доходов", — рассказал Топилин.

Он пояснил, что это связано и с ростом экономики, и с восстановительным ростом зарплат. В четвертом квартале был прирост зарплат врачей и учителей, что также повлияло на общий рост. В октябре 2017 года зарплаты в здравоохранении выросли почти на 8%, и будет выход на указные показатели, но окончательно увеличение на 200% от средней зарплаты по региону произойдет в январе, отметил министр.

В "майских указах" президента — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента РФ, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.