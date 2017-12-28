Безработица по итогам года составит чуть больше 5,1%

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Безработица по итогам года составит чуть больше 5,1% (от экономически активного населения), в следующем году прогнозируется снижение уровня безработицы, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что РФ вышла на нормальную, позитивную динамику.

"Безработица тоже неплохо себя ведет, идет снижение… Дефицит трудовых ресурсов с точки зрения зарплаты — хорошая история, вместе с тем нужно заниматься переобучением, чтобы люди, которые все-таки теряют работу, могли найти поддержку у государства, я думаю, что по этому году будет меньше 5,5%, а уже ноябрь — это 5,1%, но в среднем за год будет чуть-чуть выше 5,1%, следующий год будет, я надеюсь, снижение безработицы, потому что мы выходим на позитивные изменения", — сказал министр.

Он добавил, что рост пенсий с учетом дополнительной выплаты в январе составил порядка 2-3%.

"Мы выходим на нормальную, позитивную динамику и уже на нее вышли", — резюмировал министр.