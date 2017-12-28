Штрафы за незаконную свалку мусора существенно увеличат в 2018 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Штрафы за незаконную свалку мусора будут существенно увеличены в 2018 году, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Самое запущенное и тяжелое – твердые коммунальные отходы по всей стране. Законодательная база практически сформирована. Есть перечень того, что нельзя бросать в землю, просто запрещено захоранивать. Штрафы будут увеличиваться", — сказал Иванов, отвечая на вопрос о планах на 2018 год.

По его словам, штрафы будут расти как для предприятий, так и для людей.

"Недавно поймали мусоровозы, которые выбрасывали мусор после закрытия "Кучино". В четыре утра выехали на платную дорогу, всю утыканную камерами, и на обочине сбросили мусор. Камеры зафиксировали номера. Но по закону – 5 тысяч рублей штрафа с машины. В любой другой стране это были бы миллионные штрафы и конфискация мусоровозов. Вот что должно быть", — объяснил Иванов.