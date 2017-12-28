Работающие россияне не против электронных трудовых, выяснили социологи

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Больше половины работающих по найму россиян не против введения электронных трудовых книжек наравне с традиционным бумажным форматом, за полный переход "на цифру" высказались 18% опрошенных, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди россиян, работающих по найму (53% по выборке), половина слышали о концепции перехода в России с бумажных на электронные трудовые книжки, но специально интересовались этим вопросом, по данным ВЦИОМ, лишь 7% из них.

"Каждый второй (53%) выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), за полный переход на электронные носители высказываются 18% (среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Питера – 32%), напротив, за сохранение бумажных версий – 19%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сторонники введения электронных трудовых книжек указывают на то, что это позволит упростить доступ к информации, восстановить данные при утере бумажного документа, а противники опасаются утери или кражи электронных данных. Подавляющее большинство (69%) граждан, работающих по найму, соглашаются с необходимостью сохранить традиционную форму трудовой книжки, опасаясь возможной утери данных о стаже с электронных носителей.

Социологи также попросили участников опроса рассказать, как они устроены на нынешнем месте работы: 83% работающих по найму заявили, что сейчас работают официально, с записью в трудовой книжке, а 15% — неофициально, без отметки в трудовой. "Большинство россиян и сегодня не вполне доверяют электронным системам, с другой стороны, они хорошо знакомы с теми удобствами, которые они предоставляют. Поэтому им и нравится решение, когда сосуществуют два варианта – надежный привычный бумажный носитель и передовая удобная электронная база", — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 и 14 декабря среди 1,2 тысячи респондентов, все вопросы задавались только работающим по найму. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.