Вежливые послы. Как русский язык захватывает территории за рубежом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Великий и могучий. Русский язык набирает популярность в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно по всему миру открываются новые учебные центры и программы. "Пришлите учителей", — просят зарубежные коллеги. Почему растет интерес к русскому языку и кто ломает стереотипы о России — в материале РИА Новости.

От Эквадора до Китая

В Эквадоре на первое занятие по русскому пришло всего 30 человек: местные студенты приняли учителей из России прохладно. Гости, впрочем, не растерялись и назавтра организовали в кампусе университета День русской культуры: играли на деревянных ложках, танцевали, пели песни — разумеется, не обошлось без "Калинки". Результат не заставил себя ждать: уже на следующем уроке сидело под сто человек. Спустя две недели половина из них решила продолжить обучение, а трое студентов заявили, что едут учиться в Россию. Креативных педагогов тем временем позвали поработать в другую страну.

Кто же эти учителя, которых называют "послами русского языка"? Это студенты российских вузов, ставшие участниками одноименной программы: ее с 2015 года реализует Институт русского языка имени А. С. Пушкина при поддержке Минобрнауки и Россотрудничества.

За два года "послы" потрудились так успешно, что теперь молодых людей охотно зовут в страны, которые ранее не входили в проект. "В этом году нашу группу приглашали в Китай, где они удачно работали в одной из провинций", — рассказывает координатор программы "Послы русского языка" Светлана Ульянова.

Изначально учителей направляли только в республики СНГ. Но со временем к ним присоединились страны Латинской Америки, Европы, Восточной Азии и Ближнего Востока.

По словам Светланы Ульяновой, потенциальных учителей искали в крупных вузах страны. Кстати, отбор шел не только среди студентов профильных педагогических факультетов. Помимо виртуозного владения родной речью, соискатели должны обладать харизмой и артистичностью. Из пяти тысяч претендентов тогда выбрали 166 человек. Однако в связи с тем, что программа расширяет свою географию, "послов" набирают и сейчас.

Ломая стереотипы

Их задача — не только дать элементарные знания по языку, но и очаровать русской культурой в целом. Не секрет, что многие судят о стране и людях по личному опыту общения с конкретным человеком. "Послы" рассказывают, что во время их миссии в разных странах удается кардинально поменять отношение местных жителей к России. До этого представление о нашей стране у них складывалось исключительно на основе фильмов и публикаций в СМИ.

© Фото предоставлено Андреем Клениным Урок русского языка в Португалии © Фото предоставлено Андреем Клениным Урок русского языка в Португалии

Бывали случаи, когда участники программы сталкивались с откровенно агрессивным настроем учеников. Причем не только в какой-то из западных стран, но и в Молдавии, близкой нам постсоветской республике.

"В Кишиневе один из подростков на первом же уроке нам заявил: "Вы зачем сюда приехали?" Я понимаю, что ребенок, скорее всего, транслировал настроение взрослых. Мы стали с ним разговаривать, рассказывать о России. Через две недели, когда мы уезжали, мальчик попросил прощения и пожелал дальше учить русский язык. Мы с ним до сих пор переписываемся в соцсети", — вспоминает 24-летняя Лилия Бедляева. Она стала одним из первых волонтеров программы.

В Великобритании у Лилии был еще один случай. Правда, не на уроке. Студентка приехала в гости в английскую семью, где была маленькая девочка. Когда знакомились, ребенок спросил ее: "Раз ты русская, значит, жестокая?" Такая постановка вопроса ввела Лилию в ступор. Девочка пояснила, что где-то слышала о том, что все русские — злые. В конце встречи ребенок вручил волонтеру записку, попросив прочитать после, когда будет дома. "Ты совсем не жестокая. Ты добрая. Я хочу с тобой дружить", — говорилось в детском послании.

"Ох, а сколько разговоров про медведей, разгуливающих по российским улицам. Не счесть. Наверное, каждый курс с этого начинается", — смеется волонтер Андрей Кленин, студент Пятигорского государственного лингвистического университета.

Этот прагматичный русский

"Послам" приходится терпеливо объяснять и наглядно демонстрировать, что русская культура — не медведи, водка и матрешки, что она одновременно и самобытная, и современная. Кроме того, близкое знакомство с русским языком и культурой — выгодное "вложение".

© Фото предоставлено Марией Панариной Посол русского языка Мария Панарина проводит урок русского языка в Китае © Фото предоставлено Марией Панариной Посол русского языка Мария Панарина проводит урок русского языка в Китае

"В современном мире язык — не только национальная принадлежность, не только доступ к культурному наследию или новым знаниям. Сегодня это ресурс для развития, для достижения целей личностного роста, для конкурентного преимущества в зоне жизненного успеха. Наша задача — в формировании прагматичного интереса к русскому языку. Чтобы число его носителей увеличилось в результате осознанного выбора. Русский мир сегодня — это 300 миллионов человек", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.

Все больше стран в последнее время выходят с предложениями о совместной работе и готовы софинансировать пребывание "послов". Как рассказывают координаторы, в 2017 году Эквадор, Китай, Бахрейн, Хорватия, Болгария, Вьетнам и Португалия по своей инициативе пригласили российских волонтеров в учебные заведения.

Особенно растет интерес в странах, которые являются стратегическими партнерами России. Как в случае с Китаем. Мария Панарина, участница "восточной экспедиции", была приятно поражена приемом, который оказали в Поднебесной ей и ее коллегам.

"Отношение к нам было как к королевским особам. Из гостиницы в школу отвозили и привозили, организовывали экскурсии после уроков. Конечно, покорило отношение самих детей к учебе и русскому языку в особенности. Таких примерных учеников я еще не встречала", — делится впечатлениями Мария.

А я теряю корни

Узнать историю своих предков, понять их культуру — еще один важный мотив, чтобы выучить русский. Так, в Португалии "послы" вели уроки в школе для билингвальных детей, то есть говорящих и на русском, и на португальском. Родители этих школьников родом из России, но когда-то переехали на ПМЖ, а теперь не хотят, чтобы дети забыли свои корни.

"Одна мамочка в разговоре обмолвилась, что хотела бы дать своим сыновьям образование в России. А ее младший сын рассказал, что мечтает поехать к родне и увидеть настоящий снег. В Португалии в это время идут сплошные дожди. Поэтому его впечатлил наш рассказ о снежках, санках и снеговиках", — говорит Андрей Кленин.

Сейчас идут переговоры о проведении уроков русского для билингвальных детей в школах Франции.

Как пояснили РИА Новости в Россотрудничестве, в 2017 году курсы русского языка функционируют в 56 странах ближнего и дальнего зарубежья на базе 63 представительств ведомства. Ежегодно обучение там проходят около 16 тысяч человек. Но это далеко не полный перечень площадок. Так, фондом "Русский мир" открыто свыше 90 центров и 130 кабинетов. А партнерская сеть Института имени Пушкина на сегодняшний день представлена в более чем 30 странах.