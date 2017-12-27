Правительство внесло в Госдуму проект об особенностях целевого обучения

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об особенностях целевого обучения.

"Понятие целевого приема трансформируется в понятие приема на целевое обучение и определяется как особенность приема на обучение по образовательным программам высшего образования", — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Законопроект устанавливает положения по приему на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов.

Представители кабмина отмечают, что документ сохраняет, в основном, действующие нормы целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком: федеральным госорганом, госорганом субъекта РФ, органом местного самоуправления, юрлицом. Проект закона дополняет список возможных заказчиков индивидуальными предпринимателями.

Вместе с тем из условий договора о целевом обучении исключается обязательство заказчика по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству, подчеркивают авторы документа. Исключение обязательства по организации практики связано с тем, что вопросы проведения практики относятся к полномочиям образовательной организации, которая не является стороной договора целевого обучения.

В число условий договора о целевом обучении законопроект включает обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении.

Документ определяет, что образовательная организация по запросу заказчика представляет ему сведения о результатах освоения гражданином образовательной программы.

Законопроект вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, который должен составить не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию. Также документ уточняет меры штрафных санкций при невыполнении условий договора одной из сторон.