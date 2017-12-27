Правительство внесло в Госдуму проект об особенностях целевого обучения

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об особенностях целевого обучения.
Законопроект устанавливает положения по приему на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов.
Представители кабмина отмечают, что документ сохраняет, в основном, действующие нормы целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком: федеральным госорганом, госорганом субъекта РФ, органом местного самоуправления, юрлицом. Проект закона дополняет список возможных заказчиков индивидуальными предпринимателями.
В число условий договора о целевом обучении законопроект включает обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении.
Законопроект вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, который должен составить не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию. Также документ уточняет меры штрафных санкций при невыполнении условий договора одной из сторон.