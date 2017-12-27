Facebook связал блокировку страницы Кадырова с санкциями‍

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.

В соцсети пояснили, что на него распространяется действие торгово-экономических ограничений. "В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.

Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать в субботу. В Кремле заявили, что такая политика соцсетей вызывает озабоченность и ухудшает их репутацию. Сам глава Чечни рассказал, что не расстроен таким решением, он завел профили в Telegram и Mylistory.

На прошлой неделе США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова. Их обвиняют в нарушении прав человека. По мнению главы Чечни, США не могут ему простить то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. В Госдуме пообещали подготовить симметричный ответ.