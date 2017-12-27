Глава РАН назвал письмо ученых руководству страны несвоевременным

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал несвоевременным письмо ряда ученых руководству страны, в котором его авторы жалуются на сохраняющиеся проблемы в управлении отечественной академической наукой, и выразил готовность обсудить с подписантами текущую ситуацию в академическом секторе исследований.

Ранее в среду некоторые СМИ сообщили, что группа из 400 ученых направила открытое письмо президенту Владимиру Путину. Авторы письма, в частности, утверждают, что "стиль и методы" работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в ведении которого находятся академические институты, мешают научной деятельности.

"Это обращение неравнодушных людей, потому что они переживают за судьбу нашей науки, за судьбу нашей Академии наук. Что касается моего мнения, мы действительно хотим повысить юридический статус Академии наук. Что я не поддерживаю? Во-первых, я не поддерживаю некоторую аргументацию", — сказал Сергеев журналистам.

По его словам, в этой аргументации есть "досадные моменты", связанные, в том числе, с неверными утверждениями о недостаточности финансирования академической науки на фоне реального увеличения расходов на нее.

"В целом это заявление подбрасывает дополнительную провокационность в отношениях между Академией наук и Федеральным агентством научных организаций. Вот это несвоевременно совершенно, потому что прилагаются серьезные усилия с обеих сторон, чтобы мы… переходили к конструктивной работе", — заметил Сергеев.

"С моей стороны, раз такое количество людей высказалось, я готов с ними встретиться и обсудить (поднятые вопросы – ред.)", — добавил глава РАН.