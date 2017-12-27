РАН разберется с фейковыми подписями под открытым письмом ученых

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская академия наук разберется с тем, как под открытым письмом руководству страны оказались поддельные подписи ученых, заявил глава РАН Александр Сергеев.

"Это как-то надо дезавуировать, чтобы от нас была реакция, что это (недостоверные подписи. — Прим. ред.) фейк", — сказал Сергеев.

Некоторые СМИ сообщили, что группа из 400 ученых направила открытое письмо Владимиру Путину, в котором они жалуются на проблемы с управлением российской наукой, возникшими в ходе реформы РАН.

Позже на совместном заседании президиума РАН и научно-координационного совета Федерального агентства научных организаций ряд ученых сообщили, что они не подписывались под обращением, хотя и значатся в списке.