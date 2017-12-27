Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В России нужно организовать модернизацию системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах в среду.

"Кроме совершенствования нормативной базы, регуляторики, инвестиционная привлекательность зависит и от других факторов, и ключевой из них — это обеспечение бизнеса кадрами. Хочу вновь подчеркнуть: нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес объединениями развивать профессиональное образование. Прежде всего, подготовку квалифицированных рабочих кадров — инженеров, специалистов", — сказал Путин.

"Нужно подумать, о том, как организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов", — отметил он.