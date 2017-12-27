РГО начало прием работ на фотоконкурс "Самая красивая страна"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Русское географическое общество начало приём работ на IV конкурс фотографий "Самая красивая страна", желающие могут прислать свои снимки России до 31 марта, сообщает общество.

"На сайте http://photo.rgo.ru начался приём работ на IV фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Этот масштабный медиапроект направлен на сохранение природного и культурного наследия России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в правилах конкурса нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие — фотографии должны быть сделаны только на территории нашей страны.

"Каждый год в фотоконкурсе появляются новые номинации, позволяющие фотографам проявить себя и показать многогранную красоту нашей страны. При этом сохраняются хорошо зарекомендовавшие себя категории "Пейзаж", "Подводный мир", "Культурное наследие" и ряд других", — уточнили в РГО.

Первичный отбор фотографий проведут независимые эксперты, в числе которых известные фотографы и руководители крупнейших фотослужб страны, заключили в обществе.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет РГО, который возглавил президент РФ Владимир Путин.