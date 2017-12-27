Поезда из Калининграда в Литву и Польшу запустят в начале января

ВИЛЬНЮС, 27 дек – РИА Новости. В январе Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК) запустит тестовые поезда по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу КППК.

Планируется, что первый состав до литовской Клайпеды отправится 5 января. После прохождения контроля на российской границе в Советске, пассажиры пересядут в поезд литовского перевозчика. Стоимость проезда от Советска до Клайпеды составит 17 евро. В обратном направлении поезд отправится 7 января.

Состав из Калининграда в Гдыню будет запущен также пятого числа. На станции Мамоново пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а в Бранево, после прохождения аналогичных процедур, пересядут на поезд польского железнодорожного перевозчика. Обратный рейс назначен на вечер этого же дня.

Билеты по этим направлениям можно будет купить в кассах Калининграда и у разъездных кассиров. Оплата производится в местной валюте.

Информации о том, станут ли эти маршруты регулярными, пока нет.

Ранее начальник Калининградской железной дороги (КЖД) Виктор Голомолзин сообщил, что планируется запуск поездов по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гданьск. По его словам, уже прошли переговоры с партнерами, а дополнительная информация появится позже.

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