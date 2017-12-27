Поезда из Калининграда в Литву и Польшу запустят в начале января

ВИЛЬНЮС, 27 дек – РИА Новости. В январе Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК) запустит тестовые поезда по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу КППК.
Состав из Калининграда в Гдыню будет запущен также пятого числа. На станции Мамоново пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а в Бранево, после прохождения аналогичных процедур, пересядут на поезд польского железнодорожного перевозчика. Обратный рейс назначен на вечер этого же дня.
Билеты по этим направлениям можно будет купить в кассах Калининграда и у разъездных кассиров. Оплата производится в местной валюте.
Информации о том, станут ли эти маршруты регулярными, пока нет.
Ранее начальник Калининградской железной дороги (КЖД) Виктор Голомолзин сообщил, что планируется запуск поездов по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гданьск. По его словам, уже прошли переговоры с партнерами, а дополнительная информация появится позже.
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