В Москве владельцы соцкарт получат скидку на каток в Парке Горького

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владельцы социальных карт в Москве получат скидку при проходе на каток в Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в среду.

Воспользоваться льготой можно с 27 декабря, при этом никакие другие документы предъявлять не потребуется — достаточно предъявить карту на кассе катка.

"Скидка на билет в размере 30% будет доступна по будним дням, за исключением праздничных: для членов многодетных семей, опекунов или попечителей детей-сирот, детей-инвалидов или детей, оставшихся без попечения родителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, ветеранов боевых действий и пенсионеров по будням, кроме ‪вторника с 10.00 до 15.00‬", — рассказали в департаменте.

Кроме этого, предусмотрен свободный вход для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I-II и III групп, ветеранов Великой Отечественной войны, а также пенсионеров еженедельно по вторникам ‪с 10.00 до 15.00‬.

Как отметили в ведомстве, ранее льготы были предоставлены для прохода на каток ВДНХ, посещения 90 музеев учащимися в рамках проекта "Музеи – детям", а также в поездах "Аэроэкспресс".