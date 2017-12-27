В Минприроды рассказали о спорных видах, не попавших в Красную книгу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спорные виды животных, такие как гималайский медведь, не включались в Красную книгу России и не исключались из нее, заявил РИА Новости официальный представитель Минприроды Николай Гудков.

Ранее сообщалось, что глава министерства Сергей Донской утвердил новую редакцию Красной книги. В список вошли животные, получившие практически единогласную оценку экспертов комиссии по редким видам.

При этом некоторые виды животных оказались спорными: это гималайский медведь, северный олень, серый гусь, лесной гуменник, восточный тундровый гуменник, таежный гуменник, серая утка, кавказская серна, кавказский благородный олень, сибирский горный козел, клоктун и обыкновенная горлица. По словам Гудкова, по ним в списке сохраняется статус-кво.

"Эти виды ввиду отсутствия обоснованных данных о численности, современном состоянии популяций и ареале их обитания не будут включены или исключены из списка видов Красной книги", – сказал Гудков.

Он добавил, что решение по ним будет приниматься после дополнительных исследований по итогам обсуждения на комиссии.

В новую редакцию Красной книги внесены виды млекопитающих первой категории статуса редкости: русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс (ирбис), балтийская популяция серого тюленя.

Также туда попали лошадь Пржевальского, сахалинская кабарга, алтае-саянская популяция северного оленя, зубр, дзерен, сайгак, амурский горал, алтайский горный баран, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, охотоморские популяции серого и гренландского кита, японский гладкий кит, северный синий кит и другие виды.