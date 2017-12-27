Дети, изъятые в Хакасии из-за длины волос у мальчика, вернулись в семью

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Все семеро детей, которые по решению властей Боградского района Хакасии были изъяты из семьи из-за того, что у одного из них были слишком длинные для мальчика волосы, вернулись в среду домой, сообщила РИА Новости Юлия Богодист — адвокат, представляющий интересы семьи.

"Только что все дети вернулись домой — буквально час назад я разговаривала с мамой, и их еще не было. (Сейчас) там такой радостный шум, детки счастливы, сама она (мать — ред.) вся в счастье", — сказала собеседница агентства.

Ранее СМИ сообщили, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что разберется в ситуации, и даст оценку действиям сотрудников органов опеки. Глава Хакасии Виктор Зимин взял ситуацию под личный контроль, а региональное управление СК и прокуратура начали проверку действий органов опеки.

В пятницу суд Боградского района удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью. Советники Кузнецовой сообщили, что нашли нарушения в работе органов опеки в Хакасии. Зимин назвал решение суда справедливым, а работу некоторых сотрудников из органов опеки и попечительства неквалифицированной.