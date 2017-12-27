Автобусы для перевозки детей оснастят "мигалками" с 1 июля 2018 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило дополнительные требования к перевозке групп детей автобусами, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду.

"В целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета", — говорится в документе.

Как следует из документа, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории "D". Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке групп детей.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года, говорится в документе.