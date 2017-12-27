Наигрался и пошел убивать. Чем опасна интернет-зависимость для подростков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Час пик, вагон метро. Молодые и не очень люди смотрят в свои смартфоны не отрывая взгляда. Их совершенно не волнует происходящее вокруг: они полностью во власти интернета. У такого привычного для мегаполиса явления даже появилось свое название — "планшетные зомби".

Официально зависимость от гаджетов пока не признана психическим расстройством по медицинским критериям. За исключением болезненной тяги к видеоиграм: она войдет в международную классификацию болезней в 2018 году. Как на людей, особенно подростков, влияет интернет-зависимость и что с этим делать — в материале РИА Новости.

Проникновение интернета

Впервые о "цифровой" зависимости заговорили в 1995 году: нью-йоркский психиатр Айвен Голдберг описал расстройство и провел аналогию с психоактивными веществами, которые деструктивно влияют на организм. Так, по его мнению, использование интернета вызывает болезненное стрессовое состояние.

В России о влиянии интернета на людей заговорили в 2000-е, когда в моду вошли интернет-кафе. А сегодня и вовсе уже не нужно никуда ходить: доступ к интернету в телефоне есть практически у всех. Чем активнее интернет занимал свое место в жизни людей, тем больше психологи стали указывать на негативные моменты его воздействия. Самое сильное влияние он оказывает на подростков. Люди старшего возраста менее подвержены онлайн-зависимости.

Доктор психологических наук, профессор, специалист в области клинической психологии и психоанализа Александр Тхостов преподает на кафедре нейро- и патопсихологии в МГУ. По его наблюдениям, социальные сети в первую очередь сказываются на качестве восприятия мира у студентов.

"Некоторые навыки начинают "тормозить". Ребята намного меньше читают, чем их сверстники из прошлых поколений. Соответственно, словарный запас сокращается. Эти студенты делают существенно больше ошибок, хуже воспринимают информацию, в особенности длинные тексты", — поясняет Тхостов.

Подростки из Пскова устроили стрельбу по сотрудникам полиции 14 ноября 2016 года. Происходящее юноша и его девушка снимали на мобильный телефон и публиковали в прямом эфире Instagram. Подростки из Пскова устроили стрельбу по сотрудникам полиции 14 ноября 2016 года. Происходящее юноша и его девушка снимали на мобильный телефон и публиковали в прямом эфире Instagram.

Ежедневный беглый просмотр картинок, онлайн-переписки с короткими предложениями формируют клиповое мышление (особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания или небольшие видеоролики).

"С одной стороны, это неплохо: подросток схватывает информацию быстро. Однако, с другой — давайте задумаемся, что происходит дальше? Стоит картинке измениться, как мозг отвлекается и забывает то, что было несколькими секундами ранее. Таким образом, исчезает возможность мыслить последовательно. Молодой человек видит только то, что происходит в один конкретный момент, он не способен развить это в дальнейший сюжет. Зависимый от соцсетей не может отделить важные звенья от остальных, тех, на которые не стоит обращать внимания", — комментирует психолог.

Кроме того, знания многих подростков — поверхностные. По словам профессора, им кажется, что это и есть истина, но часто она неправильная. "Раньше настолько невежественных людей я не видел", — разводит руками он.

Юноши и девушки, у которых развито клиповое мышление, чересчур зависимы от происходящего вокруг. Тхостов объясняет, что должна быть сформирована внутренняя картина мира, которая будет управлять личностью.

"Недостаток вроде бы незаметный, а очень важен. Подростки, еще не сформировавшие свою индивидуальность, чрезмерно зависимы от мнения других людей. Они хотят привлечь внимание, вызвать одобрение. Они привыкают жить "напоказ", — говорит психолог.

"Это все из-за ваших соцсетей"

Студент политехнического колледжа Андрей Емельянников 1 ноября убил своего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова. После убийства Емельянников выложил фотографию мертвого Данилова на своей странице в соцсети — сделал селфи на фоне тела. Запостив фотографию, он сразу же совершил самоубийство.

Предполагаемый убийца преподавателя в Москве, опубликовавший фотографии в соцсетях Предполагаемый убийца преподавателя в Москве, опубликовавший фотографии в соцсетях

Согласно одной из версий, студент свел счеты с преподавателем, потому что тот угрожал его отчислить. Однако некоторые из его знакомых связали убийство с возможными помутнениями в психике Емельяннинкова из-за компьютерных игр. По информации СМИ, юноша практически не учился, а большую часть времени на уроках смотрел видеоролики о том, как проходить шутеры ("стрелялки", от англ. shooter — "стрелок").

Психолог Тхостов считает, что зависимость от игр и соцсетей, в принципе, может сказываться на реальной жизни школьника, но не так линейно. По его мнению, негативные события, связанные со смертью и убийствами, ярче, чем что-либо позитивное, а поэтому — интереснее. Так было всегда: детективы, криминальные фильмы, те же игры в "казаки-разбойники" — тот же негатив", — аргументирует Тхостов.

"Другое дело, что сейчас негатив становится слишком доступным, упрощенным. Раньше информация доставлялась медленнее, а сегодня все можно найти в неограниченном количестве. Чужая смерть стала обыденностью. Дети в силу своего возраста не понимают, что такое смерть, видят ее по-своему, без ужаса. А из-за интернетизации и вовсе не относятся к ней серьезно", — уточняет он.

Ранимая душа

Причина ухода молодежи с головой в соцсети, объясняет психолог, кроется в простоте виртуального мира по сравнению с реальным: "Зашел на страницу, не понравилось — свернул диалог или добавил в черный список. Подростки между собой в итоге не общаются, раньше же им приходилось вместе учиться на ошибках и в конфликтных ситуациях принимать коллективное решение".

Таким образом, уверен Тхостов, современное поколение становится более ранимым и уязвимым — у них нет настоящих навыков борьбы.

В истории человечества, по словам психолога, уже был похожий период — во времена "Гутенберговой книжной революции". Тогда своим открытием создатель технологии книгопечатания Иоганн Гутенберг сделал книги и знания доступными для широких слоев населения Европы. Его изобретение оказалось одним из главных символов наступившего Нового времени.

"Сейчас ситуация развивается иначе: абсолютная доступность информации по одному клику может сказаться на обеднении человечества и упрощении картины мира. Пока непонятно, нужно ли с этим бороться: с одной стороны, все, что ни делается, к лучшему — таков прогресс", — говорит профессор.

Впрочем, наряду с этим, по мнению некоторых экспертов, деградирует человеческий разум. Работает своего рода социальный "закон сохранения интеллекта": чем больше нарабатывается в обществе искусственного интеллекта, тем меньше суммарно остается естественного.

Откажись, пока не поздно

Зависимость от интернета, не сомневается Тхостов, может появиться у людей в любом возрасте — и у ребенка, которому мать дает планшет с мультиками, и у взрослого человека, работающего, к примеру, в офисе. В последние несколько лет в социуме появились группы людей, намеренно отказывающихся от благ прогресса: они не только не пользуются соцсетями, но и сводят к минимуму телефонное общение.

Один из медиааскетов Тимофей Попов завел во "ВКонтакте" сообщество Digital detox, где рассказывает про различные способы борьбы с интернет-зависимостью. Он сделал группу, чтобы "вышибать клин клином".

"Медиааскетизм — не значит бросить все, удалить свои аккаунты в соцсетях, не читать больше электронную почту и полностью завязать с интернетом. Нет. У многих работа, творчество или учеба так или иначе касаются современных медиа. Поэтому медиааскетизм — всего лишь ограничение себя, умение пользоваться медиа лишь в по-настоящему важных делах. Если вы отдыхаете, читая ленту новостей в интернете, не посвящайте этому все свое свободное время, сделайте выбор в пользу "аналогового" отдыха и почувствуете большую разницу", — высказывает он свою позицию.

Тимофей пользуется соцсетями только два дня в неделю — в понедельник и четверг. Он уверен, что полное отключение от Сети невозможно ни сейчас, ни тем более в будущем. Однако, считает он, чтобы уберечься от зависимости, каждый должен сам контролировать себя.

Программисты и маркетологи уже использовали медиааскетизм в своих коммерческих целях. Они разработали специальные приложения, которые искусственно ограничивают время пользования соцсетями. На тот случай, если человек не может самостоятельно взять себя в руки.