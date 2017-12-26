Студенческий омбудсмен Хромов досрочно сложил с себя полномочия

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов досрочно сложил с себя полномочия омбудсмена, которые истекали в мае 2018 года.

"В силу внешних обстоятельств, которые мне не позволяют эффективно выполнять обязанности студенческого омбудсмена, я принял решение досрочно сложить с себя полномочия, которые истекают в мае 2018 года", — сказал РИА Новости Хромов.

Срок, на который избирается уполномоченный по правам студентов, — два года. Хромов был избран на этот пост дважды.

Согласно отчету о деятельности на посту омбудсмена, опубликованного во вторник, аппарату уполномоченного, в частности, удалось добиться принятия закона о бесплатном посещении студентами музеев, запрета выселения из общежитий на лето и отмены комендантского часа в них. Кроме того, аппарат уполномоченного регулярно проводил мониторинги соблюдения температурного режима в общежитиях, задержке стипендий, качества питания в студенческих столовых.