Васильева рассказала, когда будет готова новая экспертиза учебников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новая экспертиза учебников, которую Минобрнауки РФ разрабатывает по поручению президента, будет готова к февралю — началу марта 2018 года, сообщила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

"Положение об экспертизе почти готово. Я думаю, что (будет готово) в феврале — начале марта", — сказала министр.

Она уточнила, что это касается разработки экспертизы учебников по поручению президента РФ. "Мы шлифуем действительно (механизм экспертизы). Потому что это такая резонансная история", — отметила министр.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ, соответствующий перечень поручений, сделанных по итогам прямой линии, опубликован на сайте Кремля. Минобрнауки России представило правительству и президенту РФ свои предложения по совершенствованию экспертизы школьных учебников в начале сентября.

Ранее Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.