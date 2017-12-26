В Минкомсвязи назвали причину блокировки аккаунтов Кадырова

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram может быть связана с политическими решениями, но правовую оценку должны давать Минюст и прокуратура, считает глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.

"Без официальной позиции Instagram или каких-то других социальных сетей сложно сказать, что они имели в виду этими действиями, но вероятно, речь идет также о том, что они прекратили обслуживать отдельного клиента, который находится в санкционном списке, скорее всего. Это мои догадки, у нас нет официальной позиции", — сказал министр журналистам.

"Значит интернет не вне политики, значит интернет — это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям", — отметил Никифоров.

При этом правовую оценку действий соцсетей, по его словам, должны давать Минюст и прокуратура.