Роскомнадзор направил в Facebook запрос о причине блокировки Кадырова

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

"Роскомнадзор направил 26 декабря письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.А. Кадырова из социальных сетей Facebook и Instagram", — сказал представитель Роскомнадзора.