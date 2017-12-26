Почти половина россиян хотели бы получить в подарок криптовалюту

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти половина из опрошенных Hi-Tech Mail.Ru россиян хотят получить на Новый год в подарок криптовалюту, об этом говорится в результатах исследования на проекте.

Вы бы стали покупать крипторубли? Конечно, у криптовалют большие перспективы

Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)

Нет, я не доверяю криптовалютам

Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся Результаты 9.1% Конечно, у криптовалют большие перспективы

14.0% Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)

55.0% Нет, я не доверяю криптовалютам

21.9% Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся Все опросы Голосовать

"При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов разделились поровну: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен быть непременно биткоин, 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое", — говорится в сообщении Hi-Tech Mail.Ru. В исследовании приняли участие более 21 тысячи человек.

При этом 64% опрошенных заявили, что хотят увидеть гаджет среди подарков под елкой — около 31% респондентов хотят получить в подарок смартфон, еще 21% — ноутбук, а 10% — умные часы или умный браслет.

Что касается брендов, то большинство опрошенных (27%) надеются получить в виде подарка продукцию компании Apple, 20% — Samsung, интерес к продуктам компаний Sony и Xiaomi проявили по 10% респондентов, еще 5% высказались в пользу техники Asus.

Примеряя же на себя роль Деда Мороза, хотят в качестве подарка вручить гаджет около 23% респондентов. Дарить большинство из них (53%) планируют смартфон, еще 12% — умные часы или браслет, а 10% — планшет.

На подарок в виде гаджета 34% планируют потратить более 20 тысяч рублей, ряд опрошенных рассматривают сумму в диапазоне 10-20 тысяч (27%), на 5-10 тысяч рассчитывают 21% опрошенных, менее 5 тысяч планируют потратить 18%. Примерно 39% пользователей намерены приобрести гаджеты в обычном магазине электроники, 25% для этой цели выбрали онлайн-шопы, а еще 20% – иностранные интернет-магазины.