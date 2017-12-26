Почти половина россиян хотели бы получить в подарок криптовалюту

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Почти половина из опрошенных Hi-Tech Mail.Ru россиян хотят получить на Новый год в подарок криптовалюту, об этом говорится в результатах исследования на проекте.
9.1%Конечно, у криптовалют большие перспективы
14.0%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
55.0%Нет, я не доверяю криптовалютам
21.9%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
При этом 64% опрошенных заявили, что хотят увидеть гаджет среди подарков под елкой — около 31% респондентов хотят получить в подарок смартфон, еще 21% — ноутбук, а 10% — умные часы или умный браслет.
Примеряя же на себя роль Деда Мороза, хотят в качестве подарка вручить гаджет около 23% респондентов. Дарить большинство из них (53%) планируют смартфон, еще 12% — умные часы или браслет, а 10% — планшет.
На подарок в виде гаджета 34% планируют потратить более 20 тысяч рублей, ряд опрошенных рассматривают сумму в диапазоне 10-20 тысяч (27%), на 5-10 тысяч рассчитывают 21% опрошенных, менее 5 тысяч планируют потратить 18%. Примерно 39% пользователей намерены приобрести гаджеты в обычном магазине электроники, 25% для этой цели выбрали онлайн-шопы, а еще 20% – иностранные интернет-магазины.