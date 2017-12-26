Детский омбудсмен выступила против сокращения числа возрастных маркировок

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сокращать число возрастных маркировок в России не стоит, но механизм их присвоения необходимо сделать более удобным для производителей контента, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство рассмотрит возможность уменьшения количества возрастной маркировки в 2018 году, не исключив, что останется только маркировка "18+".

"Наши меры должны быть адресованы детям, сосредоточить усилия нужно на обеспечении благополучия ребенка… Сейчас объем (контента) огромный. Пусть они стоят, эти значки. Сделайте этот механизм точным и работающим как часы. Сделайте, чтобы было удобным для производителей контента, пусть это будет более оптимальным решением", — сказала Кузнецова на пресс-конференции во вторник.