Кузнецова предложила учредить премию за лучшие фильмы для детей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В России следует учредить премию за лучшие фильмы для детей, а также в целом развивать детский контент, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы не так давно встречались с министерством культуры и беседовали на тему создания специальной рабочей группы по развитию и составлению детского контента. Вчера я встречалась с руководством "Союзмультфильма", мы говорили о том, что сегодня даже премии про детское кино нет… (необходимо) учредить премию за детское кино", — сказала Кузнецова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, сегодня на экраны в год выходит около 70 детских картин, но немногие из них попадают в широкий прокат. Она обратила внимание на то, что детский контент развивать необходимо не только в области кино, но также в театре и других сферах.