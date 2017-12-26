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Общество

Совфед отклонил закон о запрете контактных притравочных станций

13:4426.12.2017
(обновлено: 14:47 26.12.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСобака породы дратхаар во время комплексных состязаний подружейных собак. Архивное фотоСобака породы дратхаар во время комплексных состязаний подружейных собак. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совет Федерации отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете контактных притравочных станций, где натаскивают собак для охоты.

Котенок на улице
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В документе, в частности, предлагалось ввести запрет на прямой контакт охотничьих собак с дикими животными: во время дрессировки между ними должны быть ограждения. 

Сенаторы сочли, что это может навредить отрасли. По мнению многих из них, только полноценная тренировка позволяет привить собаке необходимые навыки.

Член Совфеда Владимир Лебедев посетовал, что ранее с Минприроды согласовали один текст закона, а затем депутаты Госдумы внесли схожий законопроект, в котором полностью искажается суть предложений. Парламентарий Виктор Штыров, в свою очередь, подчеркнул, что "для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, это способы выживания".

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сенаторы также проголосовали за создание согласительной комиссии. 

Законопроект разработала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Госдума приняла документ в третьем чтении 21 декабря. В нем предлагается определить требования к питомникам и вольерам, где содержатся дикие животные, используемые в тренировках, а также порядок их содержания и разведения. По словам депутатов, сейчас животных содержат без еды, воды, в тесных клетках и им не оказывают ветеринарную помощь.

Кроме того, законодатели считают, что нужно запретить жестоко обращаться с животными при дрессировке, например травмировать их. 

Овчарка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Среди других мер — не разрешать тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам, и четко определить круг организаций, которые могут предоставлять такие услуги. Последняя инициатива, по мнению парламентариев, поспособствует "ликвидации стихийных, действующих вне правового поля испытательно-тренировочных станций".

Как рассказал один из разработчиков документа Владимир Бурматов, закон направлен на устранение той серой зоны, в которой сейчас находятся притравочные станции. Депутат отметил, что никто не знает, сколько их сейчас: называются цифры от 150 до двух тысяч.

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Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Дмитриев
Главное развлечение чиновников - баня и охота, поэтому такой отказ вполне ожидаем... мать их так.
14:06
26.12.2017
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vovan buyvolov
Это и не удивительно, наши сенаторы люди далеко не бедные, а обеспеченным людям должен быть доступен и соответствующий их статусу отдых, с охотой , рыбалкой в заповедных местах.Во всяком случае сейчас далеко не всякому доступен такой отдых, это не для бедных, которые раньше назывались средним классом. Но поскольку собачек нужно натаскивать, а не просто брать их с собой, то и такие притравочные станции останутся....
14:06
26.12.2017
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