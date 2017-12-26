Метро и МЦК в Москве будут работать всю новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Метро и МЦК в российской столице будут работать всю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам во вторник.

"МЦК и метро в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно", — сказал Собянин.

Как сообщили в транспортном комплексе Москвы, в Новый год также будут работать всю ночь 59 маршрутов наземного транспорта, еще 98 продлят график работы до 03.30.

Пригородное сообщение будет работать до 02.00.