В Совфеде объяснили сообщения о "снижении градуса водки"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Совете Федерации не предлагают снижать минимальную крепость водки, во внесенных в Госдуму сенаторами поправках к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" речь идет о техническом приведении закона в соответствие с ГОСТом, заявил РИА Новости один из авторов поправок, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Известия " написали во вторник, что водка в следующем году может потерять в градусе в связи с тем, что сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба внесли законопроект в Госдуму, предусматривающий снижение минимальной крепости водки до 37,5% с нынешних 38%.

"На самом деле речь в законопроекте идет о приведение закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" в соответствие с ГОСТом, который к подразделу "Водки и водки особые" относит не только водку как таковую, но и другие крепкие спиртные напитки на ее основе, в частности, "Рябиновку" и другие крепкие настойки", — пояснил Рябухин.