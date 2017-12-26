Совфед продлил действие маткапитала до конца 2021 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил президентский закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

В настоящее время право на дополнительные меры господдержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

Также законом предлагается установить еще одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.