МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дарить подарки госслужащим — уходящая традиция, заявил РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках", — сказал Топилин.

Он отметил, что чиновник может оставить себе только подарок стоимостью ниже трех тысяч рублей. "Мы исходим из того, что от этой практики нужно вообще уходить, неважно, какая это сумма. Я понимаю, когда 8 марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции", — заявил министр.

Собеседник агентства напомнил, что на Западе деловой этикет уже давно предполагает, что дарить дорогие подарки не нужно — только символические.

"К счастью, в России этого становится все меньше и меньше. Коммерческие структуры — это их право, а за счет государственных денег этого фактически не должно происходить", — резюмировал Топилин.