МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании проекта по оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект государственной программы Астраханской области "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2017-2020 годы", — говорится в документе.

Программа предусматривает "переселение соотечественников, являющихся высококвалифицированными специалистами и квалифицированными рабочими по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда".

В документе отмечается, что реализация программы позволит привлечь 600 соотечественников в Астраханскую область с 2017 года по 2020 год.