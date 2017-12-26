В Приморье на видеорегистратор случайно попала самая редкая кошка Земли

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Одна из старейших леопардов нацпарка "Земля леопарда" Leo 69F вышла из леса вплотную к автомобильной дороге и попала на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, сообщает пресс-служба парка.

"Уникальные кадры самой редкой крупной кошки мира удалось получить удачливому очевидцу, проезжавшему вдоль границ "Земли леопарда" на машине. Сотрудники нацпарка изучили любительское видео, на котором дальневосточный леопард вплотную подходит к автомобильной дороге, и разобрались в причинах необычного поведения зверя. Сравнение рисунка пятен на шкуре с узорами всех известных обитателей нацпарка показало, что героем видео оказалась самка под номером Leo 69F", — говорится в сообщении.

Видео было снято на дороге у леса, предположительно неподалеку от села Барабаш Хасанского района. Благодаря этим кадрам ученые получили ценные данные о состоянии одного из краснокнижных хищников, за судьбой которого специалисты наблюдают уже почти десять лет — впервые Leo 69F была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году. Леопард у дороги вел себя спокойно и не спешил скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов.

"Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Неоднократно сотрудники национального парка встречали в лесу животных, которые смотрели на машины, но не убегали. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае", — сказала директор парка Татьяна Барановская.

По мнению ученых, леопард выглядит здоровым, заметно, что Leo 69F – достаточно упитанная кошка без проблем с охотой.