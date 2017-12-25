Названо главное русское слово 2017 года

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов 2017 года. Список приводится на сайте "Год литературы 2017 ".

На первое место специалисты поставили слово "реновация". На втором месте оказался "биткоин", на третьем — "хайп".

Также в топ-10 попали слова "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство" ("харассмент").

Помимо этого, специалисты определили протологизмы (авторские неологизмы. — Прим. ред.) года. В этом списке первое и второе места разделили слова "домогант" и "гоп-политика", третье место досталось протологизму "зломенитый".

В экспертный совет входят известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы.